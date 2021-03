Gemeente Den Haag schiet gedupeerden toeslagenaffaire te hulp: ‘Belangrijk dat er rust komt’

Column Ik neem aan dat Sepp Blatter vorige week postzakken vol met verjaar­dags­wen­sen heeft ontvangen

15 maart Mario van der Ende schrijft over Sepp Blatter, de voetbalbobo met wie hij vaker dan hem lief was te maken had. ,,Hij maakte liever een-tweetjes in bestuurs- en achterkamers dan op het voetbalveld.”