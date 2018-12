Gemeente Den Haag waarschuwt voor spookfacturen

Video Sjaak Bral ongezouten over Brexit-deal: ‘Rot op naar je eiland dan en neem die Theresa mee

12:19 Zo'n vier maanden voor de deadline van de Brexit is de druk op de Britse premier Theresa May enorm. Tot overmaat van ramp krijgt ze nu ook nog eens de hoon van Sjaak bral met zijn Brexit-lied over zich heen. Met zijn banjo en ongezouten mening laat de Haagse cabaretier in zijn oudejaarsconference weten wat hij van de Britten vindt. Ook de koningin - ‘dat gekrompen stuk vel’ - moet het ontgelden.