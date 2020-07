Gemeente Den Haag werkte jarenlang samen met salafistische moskee

Toen de gemeente er achterkwam dat haar contactpersoon in de moskee een zwager was van de imam, stopte het project, zegt een woordvoerder nadat NRC Handelsblad zaterdag berichtte over een geheim politierapport over de zaak. De contactpersoon was voorgedragen door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, die wist dat hij familie was van de imam. Dit vertelde de terreurbestrijder alleen niet aan de veiligheidsstaf van toenmalig burgemeester Van Aartsen.