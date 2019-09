Gemeente Den Haag wil gevoelige bouwplannen voortaan geheim verklaren

Raadslid Peter Bos van HSP heeft daarom 21 schriftelijke raadvragen gesteld. Volgens de politicus is er nog veel onduidelijk over hoe de maatregel van de gemeente, die per 24 juli inging, in de praktijk kan uitpakken. ,,Ik vrees dat hierdoor omstreden bouwplannen geheim worden gehouden zodat er niet geprotesteerd tegen kan worden. Ik snap dat bepaalde bouwtekeningen geheim moeten blijven zodat ze niet in verkeerde handen vallen, maar hoezo moet het uitdelen van vergunningen nu opeens heimelijk gebeuren?”