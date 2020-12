Gemeente discrimineert woonwagenbewoners: ‘Mogelijk levenslang op wachtlijst’

De gemeente Den Haag discrimineert woonwagenbewoners, Sinti en Roma, doordat ze geen mogelijkheid krijgen om in een woonwagen te wonen, zoals in hun cultuur gebruikelijk is. Dat heeft het College van de Rechten van de Mens geoordeeld.

Het aantal plekken voor woonwagens is sinds 2005 teruggelopen van 343 naar 233, onder meer door sluiting van één plek voor 60 wagens. De bewoners daarvan zagen zich gedwongen om in reguliere woningen hun intrek te nemen, omdat ze anders dakloos dreigden te worden. Jaarlijks komen er slechts een of twee plekken beschikbaar.

Reguliere huurwoning

Volgens het college zouden er niet alleen sociale huurwoningen, maar ook woonwagens beschikbaar moeten zijn en dat is niet het geval. Voor een reguliere huurwoning van een corporatie is een wachtlijst van gemiddeld vijf jaar. Wie in een woonwagen wil wonen in Den Haag maakt volgens het college geen schijn van kans. Iemand die nu al 18 jaar op de wachtlijst staat, staat daar - zo is de verwachting - nog een kwart eeuw op. ‘Het is zelfs mogelijk dat iemand vanwege de lange wachttijd gedurende zijn leven nooit een standplaats verkrijgt’, schrijft het college.

De gemeente is op de hoogte van de uitspraak en neemt die ‘zeer serieus'. Toch zegt het mensenrechtencollege dat dit tot ‘onvoldoende stappen’ heeft geleid. ‘Ook heeft de gemeente tot op heden geen actie ondernomen om de wachtlijst voor standplaatsen te actualiseren, terwijl dit juist zal bijdragen aan een inzichtelijke en eerlijke toewijzing’.

Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten: ,,We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid, waarbij we vraag en aanbod beter op elkaar af willen stemmen. Onderdeel hiervan is het verkennen van de mogelijkheden tot uitbreiding van standplaatsen. Begin 2021 zullen wij de hoofdlijnen van dit beleid presenteren.” Daarnaast merkt ze op dat de woningnood in Den Haag voor meer doelgroepen erg groot is, niet alleen voor woonwagenbewoners.

