Gemeente en politie rekenen op burger bij bestrijden criminaliteit: ‘Het geboefte gaat écht wel weg’

Strafzaak over moord in jeugdbajes Breda op 15 februari

BREDA – De strafzaak over de moord op de Enschedese Louc (19) in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is op 15 februari. Dat bleek maandag tijdens een voorbereidende rechtszitting in het proces bij de rechtbank in Breda.

