Gemeente erkent aansprakelijkheid na vonkenregen en gaat schadeclaims uitkeren aan gedupeerden

Leidschen­dam­mers kunnen Big Mac nu ook thuis laten bezorgen

22:22 Leidschendamse liefhebbers van de McDonald’s kunnen vanaf vandaag hun Big Mac, frietjes of kipnuggets thuis laten bezorgen. McDelivery, de bezorgingsdienst van de Amerikaanse fastfoodketen, is nu ook in Leidschendam actief.