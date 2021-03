Gemeente gaat de strijd aan met agressieve honden: muilkorfplicht en prikkelarme kennels

Exacte cijfers over bijtincidenten met honden zijn er niet. Ook landelijk is hier geen duidelijk beeld van. Wel blijkt dat er in 2019 door het Team Surveillancehonden van de politie 39 incidenten zijn geregistreerd. Dat team doet onderzoek als een hond een persoon of dier aanvalt. Dat aantal is volgens de gemeente Den Haag echter niet compleet.