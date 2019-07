Gemeente geeft financiële steun aan Boodschappen Begeleidingsdienst Den Haag

De BBD begeleidt ouderen en mindervaliden in Den Haag die weinig contact hebben met anderen. Bij wijze van experiment werd de stichting gevraagd om onder de noemer ‘Haags Ontmoeten’ activiteiten voor ouderen te organiseren in woonzorgcentrum Het Zamen in Den Haag. Dat bleek succesvol met ruim 10.000 bezoeken per jaar.

Volgens de directeur van de BBD, Harry Wassenaar, was men echter vergeten geld te reserveren om de pilot voort te zetten. De stichting besloot daarop zelf nog subsidie aan te vragen, maar dat verzoek werd vorig jaar afgewezen.

Eén locatie

Daarop sprong de lokale partij Groep de Mos in de bres. Die vroeg aan het stadsbestuur of er tóch wat geregeld kon worden. En zo geschiedde: in overleg is besloten om de activiteiten tot één reguliere ‘Haags Ontmoeten’-locatie te laten komen, die zal worden gerund door de BBD. Vanaf 2020 loopt de financiering op dezelfde manier als bij andere locaties.

Groep de Mos-raadslid Janice Roopman is opgelucht. ‘Het kan toch niet dat dit succes niet verder doorontwikkeld zou worden of zelfs gedeeltelijk afgebouwd vanwege het ontbreken van financiële steun van de gemeente. Het is daarom goed dat het college alsnog de BBD ondersteunt, zodat zij door kunnen gaan met hun belangrijke en goede werk voor ouderen. Zo pakken we ook eenzaamheid effectief aan.’

Belangrijk

Ook Harry Wassenaar van de BBD is opgetogen over het besluit. ‘Ik ben heel erg blij met de keuzes die het College heeft gemaakt. Als je dagelijks ziet hoe belangrijk dit soort voorzieningen voor ouderen en mindervaliden zijn, ben je verheugd dat wethouder Kavita Parbhudayal persoonlijk komt vertellen dat zij met het college heeft besloten de BBD te helpen het aanbod te continueren.’