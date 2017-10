Gemeente gooit privégegevens leerlingen op straat

Woede om roetveegpieten: ‘Geen Duinrell meer voor mij’

16:52 Een Sinterklaas-video van attractiepark Duinrell is in het verkeerde keelgat geschoten van Zwarte Pieten-fans. In de video spelen roetveegpieten een grote rol, en dat is volgens de fans ‘zeer teleurstellend’. Sterker nog: ze willen dat het park geboycot wordt.