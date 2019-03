Gemeente haalt alles uit de kast tegen de ratten

Vorige week zijn bedrijven en ondernemers in Den Haag Zuidwest - het pilotgebied- en Laak aangeschreven, omdat de gemeente constateerde dat bedrijfsafval dikwijls verkeerd wordt aangeboden. 'Dit is onaanvaardbaar en asociaal gedraag', schrijft de gemeente in de brief. Het onjuist aanbieden van afval zorgt voor opengereten afvalzakken, omgevallen containers en afval rondom containers: allemaal zaken die weer nieuwe ratten aantrekken. Gedurende de pilot heeft de gemeente een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen om rattenoverlast te melden: 14070.



In december werd er 30 keer een melding gedaan via dit nummer, waarvan 19 meldingen afkomstig waren uit Escamp. In januari werden 22 meldingen genoteerd, waarvan 12 uit Escamp. In februari ging het wederom om 30 meldingen, 21 kwamen uit Escamp. Ter vergelijking: in heel 2015 werd 115 keer rattenoverlast gemeld, in 2018 lag dat aantal op 428.