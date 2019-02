Gemeente houdt voet bij stuk en wil Soeboer uit pand

Aan het restaurant aan de Assumburgweg is in 2016 een aanbouw geplaatst voor een afhaalgedeelte. Daar was echter geen bouwvergunning voor. De advocaat van de gemeente zei dat er vanuit de gemeente een brief was gestuurd naar de eigenaar om de aanpassingen ongedaan te maken, maar daar zou niet op gereageerd zijn. De gang naar de rechter werd gemaakt en in juni besloot de kantonrechter dat de huurovereenkomst ontbonden mocht worden. Tegen dat besluit is hoger beroep ingesteld. Om ontruiming te voorkomen, werd het kort geding van vandaag ingediend.