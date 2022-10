Gemeente kan extra hulp bieden bij energiekosten, maar wat doet Den Haag?

Beter isoleren, subsidies of gewoon de verwarming nog een graadje lager: er zijn allerlei maatregelen om toch rond te komen in tijden van torenhoge energieprijzen. In sommige gemeenten kunnen inwoners aanspraak maken op nóg een energiesubsidie, bovenop die van het Rijk. Maar hoe zit dat in Den Haag?

Energietoeslag

Voor inwoners met een kleinere portemonnee is er dit jaar een extra energietoeslag van 500 euro. Landelijk komen mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum hiervoor in aanmerking, maar Den Haag heeft besloten de toeslag iets ruimer uit te keren. Inwoners van Den Haag kunnen de toeslag daarom krijgen als ze tot 130 procent van het sociaal minimum verdienen. De gemeente stuurt mensen die wel recht hebben op deze toeslag, maar hem nog niet hebben aangevraagd binnenkort een herinneringsbrief. De toeslag wordt in november of december uitgekeerd.

Maandag werd bekend dat inwoners van Delft binnenkort aanspraak kunnen maken op een extra energietoeslag die wordt betaald vanuit de stadskas. Dat is dus nog bovenop de toeslag die vanuit het Rijk wordt toegekend. In Den Haag is er tot nu toe geen soortgelijke regeling. Wel heeft het Rijk gemeenten de mogelijkheid gegeven om een deel van de energietoeslag van 2023 dit jaar al uit te keren, om inwoners zo in ieder geval de winter door te helpen. Mensen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen zo dit jaar 1000 euro aan energietoeslag krijgen in plaats van 500. Dat betekent dan wel dat er in 2023 maar 800 euro van het totaal van 1300 euro wordt uitgekeerd.

Studenten

Studenten vallen vaak tussen wal en schip omdat ze geen toeslag krijgen gebaseerd op hun inkomen, maar soms wel in de problemen komen met de hoge energieprijzen. Via individuele bijzondere bijstand kan ook die groep in aanmerking komen voor compensatie. Ook andere inwoners kunnen soms in aanmerking komen voor de individuele bijzondere bijstand.

Ondernemers

De gemeente werkt aan een subsidieregeling voor de isolatie van Haagse bedrijfspanden. Ook wordt er nagedacht over collectieve inkoopacties, waarmee ondernemers gezamenlijk bijvoorbeeld warmtepompen, led-verlichting of duurzame terrasverwarmers kunnen aanschaffen. Dat heeft niet kunnen voorkomen dat verschillende ondernemers inmiddels al hun deuren hebben moeten sluiten vanwege de hoge energieprijzen.

Verwarming

Met woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over maatregelen voor het besparen van energie, zoals betere isolatie. Ook moet het met de actie ‘goedkoper uw huis verwarmen’ makkelijker worden voor huiseigenaren om thermostaatkranen te vervangen en vloerverwarming te plaatsen. Daarnaast worden er dit jaar ongeveer veertig energiecoaches opgeleid.

Gemeentelijk energieverbruik

Nu inwoners moeten besparen, kán de gemeente zelf bijna niet achterblijven. De gemeente wil dat gaan doen door 20.000 lampen in de openbare ruimte te vervangen door led-lampen. Ook gaat de sfeerverlichting deze winter alleen tussen 16.00 en 23.00 uur aan. De temperatuur van het water in zwembaden gaat met een graad naar beneden en ook de temperatuur in gemeentelijke panden gaat omlaag naar 18 graden.

Hulp en informatie

De gemeente biedt inwoners op verschillende plekken hulp wanneer zij vragen hebben over hun uitgaven. Zo zijn er verschillende locaties van de ‘Helpdesk Geldzaken’ en workshops over slim omgaan met geld. Ook zijn er speciale informatiepunten ingericht voor verduurzaming van huizen. Op denhaag.nl/energie is een overzicht te vinden.

