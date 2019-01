Gemeente kwam eigen afspraken convenant vreugdevuren niet na

In het convenant staan afspraken over de opbouw van de brandstapels op Scheveningen en Duindorp. De stapels mochten volgens de ondertekenaars alleen worden opgebouwd met houten pallets en de omvang mocht maximaal 15 bij 15 meter zijn. De hoogte van de stapel mocht maximaal 35 meter zijn. In werkelijkheid gingen de bouwers tot 48 meter.



In het convenant staat verder dat vanaf de opbouw de gemeente, politie en brandweer dagelijks de omvang en hoogte van de beide brandstapels controleren. ‘Bij overschrijding van afgesproken omvang en/of hoogte wordt het teveel door de organisaties verwijderd en afgevoerd. Het niet naleven van de afspraken volgens dit convenant kan leiden tot het niet doorgaan, dan wel beëindigen van het vuur’, aldus het convenant. Deze regel is niet nageleefd.

Geheim

Het convenant is vandaag onverwacht openbaar gemaakt door de gemeente Den Haag. Na college-overleg vanmiddag is besloten het stuk alsnog naar buiten te brengen. Burgemeester Pauline Krikke kreeg vorige week zware kritiek van onder andere de HSP en de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad, omdat ze het convenant met daarin de afspraken over het vreugdevuur per se binnenskamers wilde houden. Raadsleden mochten de afspraken achter gesloten deuren wel inzien, stelde ze, maar het stuk bleef voor de burgers van Den Haag geheim. ,,Onaanvaardbaar’’, oordeelden de HSP en de PvdD.

Joris Wijsmuller van de HSP zegt dat Krikke er verstandig aan heeft gedaan het convenant dat tot nu toe ‘geheim’ was alsnog openbaar te maken. ,,Vanaf 1 januari wil iedereen weten wat de afspraken zijn die in het convenant staan. Goed dat we er nu allemaal kennis van kunnen nemen en dat het niet binnenskamers is gebleven.’'

Het valt Robert Barker van Partij voor de Dieren op dat politie, gemeente en brandweer alle drie verantwoordelijk blijkt te zijn voor het toezien op de hoogte en omvang. ,,Gek dat door niemand is ingegrepen.” Het convenant komt op hem ‘wat knullig over'. ,, Alsof het over een buurtfeestje gaat, terwijl er grote risico’s waren. Het lijkt erop dat de vuurstapels enorm boven de pet gegroeid zijn bij de gemeente. In ieder geval als je naar het convenant kijkt.”

Het document roept veel vragen op, zegt hij. ,,Waarom is niet ingegrepen op de hoogte van de stapel als dat expliciet in het convenant genoemd is?’’