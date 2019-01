Gemeente kwam eigen afspraken vreugdevuren-convenant niet na

In het convenant staan afspraken over de opbouw van de brandstapels op Scheveningen en Duindorp. De vuurstapels mochten volgens de ondertekenaars alleen worden opgebouwd met houten pallets en de omvang van de vuurstapels mocht maximaal 15 bij 15 meter zijn. De hoogte van de stapel mocht maximaal 35 meter zijn en de bouwers moesten de politie, gemeente en brandweer informeren in een veiligheidsplan informeren over de wijze van stapeling.



,,Vanaf de opbouw controleren de gemeente, politie en brandweer dagelijks de omvang en hoogte van de beide vuurstapels,’' aldus het convenant. ,,Door ondertekening van het convenant maken de partijen kenbaar dat de partijen de veiligheid voor bouwers, omstanders, omwonenden en omgeving voorop stellen.”

Geheim

Het convenant is vandaag toch onverwacht openbaar gemaakt door de gemeente Den Haag. Na college-overleg vanmiddag is besloten het stuk alsnog naar buiten te brengen. Burgemeester Pauline Krikke kreeg vorige week zware kritiek van onder andere de HSP en de Partij voor de Dieren in haar gemeenteraad omdat ze het herenakkoord met daarin de afspraken over het vreugdevuur per se binnenskamers wilde houden. Raadsleden mochten de afspraken achter gesloten deuren wel inzien, stelde ze, maar het stuk bleef voor de burgers van Den Haag geheim. ,,Onaanvaardbaar’', oordeelden de HSP en de PvDD.