Gemeente luidt noodklok om groeiend aantal daklozen: Verdubbeling in tien jaar tijd

Het aantal daklozen is in tien jaar tijd verdubbeld tot 40.000. Vooral de laatste jaren is dat explosief gestegen: met maar liefst 10.000 in drie jaar tijd. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht luiden nu de noodklok, omdat ze het probleem zelf niet meer het hoofd kunnen bieden.



,,Ik maak mij grote zorgen om het groeiend aantal mensen dat dakloos raakt”, aldus verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen. Volgens hem is het grootste obstakel het tekort aan woningen. ,,We moeten er dus voor zorgen dat mensen vanuit de opvang kunnen doorstromen naar een geschikte woonsituatie, met de begeleiding die daarbij nodig is. Er moeten meer woningen beschikbaar komen voor deze doelgroep.”