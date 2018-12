‘Gemeente moet telefonische dienstverlening verbeteren’

Hagenaars bellen de gemeente met allerlei vragen over onderwerpen zoals onder meer parkeervergunningen of verzoeken rondom uitkeringen. Als een antwoord niet direct paraat is, wordt er door de gemeente een terugbelafspraak gemaakt en hier gaat het vaak mis. Deze afspraken worden vaak niet nagekomen en de beller blijft dan in het ongewisse. ‘Onacceptabel’ vindt Sahla. ,,Inwoners van onze stad moeten kunnen vertrouwen op de gemeente. Het is geen probleem als een vraag om enig uitzoekwerk vraagt. Maar als er wordt toegezegd dat er later wordt teruggebeld met een antwoord, dan moet dat wel gebeuren”, stelt Sahla.