Gemeente moet voetbalvereniging Escamp 25.000 euro betalen

Op last van de gemeente mocht de club, na het seizoen 2015/2016, hun thuiswedstrijden niet meer op Sportpark Escamp 1 houden. Waarnaar de club in beroep ging onder aanvoering van advocaat Richard van der Zwan. Door het vertrek heeft Escamp namelijk voor het tweede opeenvolgende seizoen geen elftallen ingeschreven voor de competities.

Bouwkeet

De club kreeg tijdelijk een bescheiden veld in de buurt tot hen beschikking. ,,Dat is een bouwkeet. Daar kunnen we met honderden leden echt niet overleven'', zei de voorzitter van de club toen al in een raadsdebat. De club moest de seizoenen die hierop volgde van club naar club verhuizen.