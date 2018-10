‘Gemeente moet weer vaste uren toekennen bij huishoudelijke hulp’

Het lijkt gedaan met de ‘pakketten’ - van licht tot zwaar - voor huishoudelijke hulp, waarbij het compleet onduidelijk is hoe lang de hulp komt. Het ziet ernaar uit dat de gemeente gewoon weer uren moet gaan toekennen. ‘Dit is onwijs gaaf.’

Deze week deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter voor zaken rond sociale voorzieningen, een belangrijke uitspraak in een zaak in Steenbergen, waar een inwoner de gemeente aanklaagde omdat hij te weinig huishoudelijke hulp zou krijgen. Hij kreeg gelijk en de rechter wil dat gemeenten het aantal uren vastleggen.

De toekenning van de hoeveelheid hulp dient gestoeld te zijn op ‘objectieve criteria’, aldus de CRvB. Het belangrijkste criterium is daarbij: hoeveel tijd is er gestoken in de schoonmaak?

De uitspraak is ‘opzienbarend en heeft verstrekkende gevolgen’, stelt Tim Robbe, deskundige op het gebied van inkoop in het sociaal domein, op de website gemeente.nu. Alle gemeenten die sinds 1,5 jaar geen uren meer toekennen - waaronder Den Haag - zullen ‘weer per cliënt moeten vaststellen wat de aard en omvang van de benodigde hulpverlening is. In tijdseenheden’.

Schoon huis

Nu spreekt de gemeente Den Haag met de zorgaanbieder alleen een resultaat af: een schoon huis. Maar dat is dus niet objectief meetbaar, aldus de CRvB. Veel inwoners zijn ook niet tevreden met dat resultaat. Het zou gaan om een verkapte bezuiniging. Jurist Kevin Wevers heeft ‘rond de zestig’ zaken in behandeling van Hagenaars die de gemeente aanklagen omdat de hulp minder uren komt en het huis niet schoon is.

In Den Haag ontvangen circa 14.000 inwoners huishoudelijke hulp. Die zullen allemaal een nieuwe indicatie moeten krijgen, mét het aantal uren. Wevers: ,,Als de gemeenten hun beleid niet wijzigen, dan handelen ze in strijd met de wet.’’

Het is nu aan de gemeenteraden, vervolgt de jurist, ‘om het stadsbestuur terug te fluiten’. Hanne Drost, fractievoorzitter van de SP in Den Haag, is ‘heel blij’ met de uitspraak. ,,Dit is onwijs gaaf.’’ Samen met de PvdA wil ze de kwestie komende week aankaarten bij de wethouder.

Volgens de gemeente is de situatie in Steenbergen ‘niet zomaar een-op-een te vergelijken met Den Haag’. ,,We beraden ons momenteel op de uitspraak.’’