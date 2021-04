Gemeente neemt spullen in beslag bij drie Haagse growshops

Aan lachgasbal­lon lurkende automobi­list achter­volgd die weg op ging met zojuist ingevor­derd rijbewijs

7 april Een automobilist met geschorst rijbewijs is in de nacht van maandag op dinsdag in Den Haag achtervolgd door agenten, nadat hij na een rijverbod alsnog in zijn auto al lurkend aan een lachgasballon de weg op ging. De bestuurder werd uiteindelijk aangehouden en wordt verdacht van meerdere overtredingen zoals door rood rijden en het negeren van het stopteken.