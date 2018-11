Gemeente overleeft 'aanval' van 45 hackers

Doel was om de digitale omgeving van gemeente en leveranciers te testen op kwetsbaarheden. De ethische hackers meldden een totaal van 62 bugs, waarvan tien met potentiële impact. Eén melding was zó serieus dat de gemeente besloot het bijbehorende systeem stil te leggen. Overigens wist geen enkele hacker persoonlijke gegevensdata te bereiken.



Grote winnaar werd de 31-jarige Peter Geissler uit Zoetermeer. Hij won in de categoriën most sophisticated hack en most impactful hack. Hackteam iProteq! werd eerste in de categorie most surprising hack.