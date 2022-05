Gemeente Rijswijk sluit growshop in winkel

Hoewel de winkel in Rijswijk zich profileerde als tuincentrum verkocht deze ondernemer middelen die bedoeld zijn voor de professionele hennepteelt. De materialen, waaronder tuinaarde, groeimiddelen voor wietplanten en ventilatoren die zorgen voor de luchtcirculatie in afgesloten hennepkwekerijen, werden door de politie in beslag genomen. Daarnaast onderzoekt de gemeente of het gebruik van het pand in lijn is met het bestemmingsplan.