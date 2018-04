Gemeente Rijswijk: 'Verander buslijnen 18 en 23 niet'

Wethouder René van Hemert (verkeer en vervoer) kondigde vorige week in de al aan dat de gemeente tegen het vervoerplan gaat stemmen. De gemeente roept de Metropoolregio nu ook in een brief op om de routes van de twee lijnen door Rijswijk niet te veranderen.

De gemeente stelt wel bereid te zijn het gesprek met de MRDH aan te gaan als wijzigingen nodig zijn.

Nieuwe routes

De MRDH presenteerde onlangs de vervoerplannen voor 2019. Hierbij zijn nieuwe routes van verschillende lijnen in het openbaar vervoer bekendgemaakt, waar tot 18 mei op gereageerd kan worden.

Één van de geplande wijzigingen is dat het eindpunt van buslijn 18 verplaatst van de Schilp naar Eikelenburg, wat tegen het zere been van Rijswijk is. ,,Enkele jaren geleden is op verzoek van de HTM het eindpunt juist verplaatst van Eikelenburg naar de Schilp. De speciaal daarvoor door de gemeente aangelegde voorzieningen bij de Schilp kunnen weer worden afgebroken, een onnodige uitgave.''

Ook met een andere wijziging, namelijk dat bus 23 een andere route zal gaan rijden, is de gemeente het niet eens. Hierdoor zal de bus namelijk niet meer door de Muziekbuurt, maar vanaf de Steenvoordelaan rechtstreeks naar het Generaal Eisenhowerplein rijden. Vervolgens rijdt de bus via de Sir Winston Churchilllaan en de Burgemeester Elsenlaan naar de Lindelaan. ,,Dat betekent dat de Huis te Landelaan en de Generaal Spoorlaan worden overgeslagen'', zo concludeert de gemeente. ,,Niet alleen de bewoners en ondernemers in de aangrenzende woonbuurten, maar ook de Schouwburg is daarvan de dupe.''

Overleg

,,Over de plannen is in een eerder stadium geen overleg geweest en ook mist de gemeente goede argumenten voor de voorgestelde wijzigingen'', aldus Rijswijk, die nu overleg wil met de MRDH.