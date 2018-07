Gemeente stopt bijdrage aan Shell-festival

GroenLinks, die hier al twee jaar voor ijvert, is blij met die uitkomst. ,,Het college erkent dat we als stad Den Haag kritisch moeten kijken naar de positie die Shell inneemt. Ik ben blij dat dit signaal uitgaat,'' aldus Arjen Kapteijns van GroenLinks.

Het Shell Generation Discover Festival geeft kinderen en jongeren van 17 tot en met 21 oktober veel informatie en daagt hen uit na te denken over techniek, energie en de toekomst. Zo draait het festival op het Malieveld bijvoorbeeld om vliegen met drones, maar ook over auto's die op zout water rijden.

Ongelukkig

GroenLinks is niet blij met de rol van organisator Shell, die vooral in fossiele brandstoffen investeert. ,,Als GroenLinks zijn we niet gelukkig dat een groot olie- en gasbedrijf lesmateriaal ontwikkelt dat direct bij onze kinderen wordt neergelegd. De combinatie Shell en duurzaamheid vinden we ongelukkig.''

Shell kreeg bij de vorige edities van het festival nog 100.000 euro subsidie van de stad. De opening werd daarbij ook verricht door een vertegenwoordiger van het college, en er stond een kraam van de gemeente. Ook die acties zijn volgens Kapteijns dit jaar van de baan.

De collegepartij stelt dat het niet de bedoeling is om de onderneming in de ban te doen. ,,We willen Shell niet bashen, maar de dialoog aangaan,'' aldus GL. ,,Ik vind dat we ons in onze stad kritisch mogen opstellen naar de bedrijven die in onze gemeente gevestigd zijn.''

Kip en ei

Overigens heeft Shell voor deze derde (en voorlopig laatste) editie van het evenement ook geen steun gevraagd aan Den Haag. ,,Dat is het kip en het ei verhaal,'' aldus Kapteijns. Als het bedrijf wel een bijdrage had gevraagd, had Shell die in ieder geval niet gekregen, zegt hij.