Gemeente tikt zalencentrum Opera op de vingers vanwege noodverordening

Politieke partijen zeggen het goed te vinden dat de gemeente kordaat optreedt, omdat ieders medewerking nodig is om het coronavirus in te dammen. Wie zich niet aan de noodverordening houdt, kan een dwangsom opgelegd krijgen. Zondagavond bleek dat een bruiloft in zalencentrum Opera nog aan de gang was, terwijl er al maatregelen over maximumaantal bezoekers van kracht waren. Volgens de eigenaar was er 230 man binnen, verspreid over verschillende zalen en is er niemand langsgekomen om te handhaven.