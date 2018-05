Gemeente vaccineert duizenden bomen in stad tegen keverziekte

In Den Haag staan ongeveer 16.000 iepen langs de straten en lanen. Ongeveer de helft van deze bomen krijgt een vaccin. De andere helft bestaat namelijk uit nieuwere soorten die van nature beter zijn beschermd tegen de ziekte en het vaccin niet nodig hebben.

Een geïnfecteerde iep kan andere bomen besmetten via de kever of wortels. Met het injecteren van het vaccin gaan er jaarlijks nog maar tientallen bomen dood aan de ziekte. Tot twintig jaar geleden bezweken jaarlijks tweeduizend iepen onder de boomziekte.

Vaccinatie moet vroeg in het groeiseizoen plaatsvinden. Ook moet het mooi weer zijn, zodat de bast droog is en de boom het middel opzuigt. Een zieke iep is te herkennen aan zijn droge, dorre bladeren. Na verloop van tijd verliest het al zijn bladeren. Zieke iepen kunnen bij de gemeente worden gemeld.