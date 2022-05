Gemeente vangt nu duizend Oekraïense vluchtelingen op

Op dit moment worden er in Den Haag bijna duizend Oekraïense vluchtelingen langdurig opgevangen. De gemeente heeft daarvoor acht plekken aangewezen. In de toekomst komen daar nog drie bij.

Aanvankelijk werden de meeste vluchtelingen opgevangen in hotels. Volgens de gemeente is de druk op deze hotels inmiddels afgenomen nu er meer plekken voor langdurige opvang zijn gevonden. Gemiddeld melden zich ook minder mensen bij De Broodfabriek in Rijswijk, namelijk zo’n 25 mensen per dag. De complexiteit van de opvangvragen neemt echter wel toe, wat de gemeente meer werk kost.

Naast de duizend vluchtelingen die de gemeente langdurig opvangt, hebben zo'n 1.500 Oekraïners zelf een plek gevonden bij gastgezinnen of ze kunnen op eigen kosten iets huren. Dat valt te lezen uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Via een consortium van TakecareBNB, Rode Kruis, Leger des Heils en VluchtelingenWerk kunnen later waarschijnlijk nog meer Oekraïense vluchtelingen gekoppeld worden aan particuliere gastgezinnen. Voor Den Haag zouden binnenkort mogelijk al tweehonderd gescreende gastgezinnen beschikbaar zijn, met in totaal 550 bedden.

De Oekraïners krijgen in Den Haag ook taallessen aangeboden zodat ze de Engelse of Nederlandse taal machtig kunnen worden. The Hague Pathway College (THPC) en De Haagse Hogeschool bieden deze lessen gratis aan.

Vijfhonderd extra

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 29 april 2022 een verzoek aan de veiligheidsregio’s gedaan om landelijk nog eens 25.000 opvangplekken te realiseren. Dit betekent dat Den Haag gevraagd is om nog eens vijfhonderd extra opvangplekken te realiseren. De streefdatum om deze extra opgave te realiseren is 23 juni 2022.

