Gemeente Voorburg gaat graven ruimen

COLUMN ‘Bouwdewijn’ Revis is de bomenslo­per van Den Haag

6:15 Het hoeft geen betoog dat Den Haag een stad is die in een moordend tempo verandert. En zeker niet altijd ten goede. Duidelijk is in ieder geval dat wethouder Boudewijn Revis de ambitie heeft om het record ‘meeste eerste palen slaan’ te verbreken.