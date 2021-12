Gemeente waarschuwt: heb je de Haagse zorgpolis, wacht met overstappen. ‘Anders gaat u meer betalen’

De ongebruikelijke oproep van de directie van het grootste ziekenhuis van Den Haag, HMC, om voor het einde van het jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar als je nu bent verzekerd bij Menzis of VGZ, is als een bom ingeslagen in het stadhuis van Den Haag. De stad heeft speciaal voor minima een collectieve zorgverzekering bij VGZ en er zijn daarom grote zorgen in de lokale politiek hoe de zorg voor de 50.000 mensen met zo’n verzekering volgend jaar dan is geregeld. Raadsleden bespreken vandaag de kwestie op een speciaal ingelast moment.