Gemeente wil betaalbare woningen bouwen: ‘Als een ander die huizen niet bouwt, doen we het zelf’

Interview School mensen zo snel mogelijk om: ‘Zo houd je duizenden Hagenaars uit de bijstand’

15 oktober Den Haag kan over tien jaar 7000 mensen minder in de bijstand hebben als het nu actief inzet op ‘van werk naar werk’-beleid. Dat zegt voorzitter Henk Kool van Economic Board The Hague. Het bedrijfsleven is bereid om mee te betalen aan de omscholing.