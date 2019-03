Gemeente wil ijsbaan op het Plein in winter

Na Prinsjesdag 2020 begint de grote verbouwing van het historisch regeringscentrum, die naar verachting ruim vijf jaar gaat duren. Het Binnenhof is voor veel toeristen en dagjesmensen de belangrijkste reden om een bezoek aan Den Haag te brengen.

Tijdens een bijeenkomst voor omwonenden hebben gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf de eerste plannen ontvouwd rond de ingrijpende renovatie van het Binnenhof. Met extra publieksactiviteiten moet de binnenstad aantrekkelijk blijven voor bezoekers van buitenaf en dienen omringende bedrijven zo weinig mogelijk economische schade te ondervinden. Behalve de traditionele landelijke open monumentendagen in september komen er in april en december extra monumentendagen voor het gebied rond het Binnenhof.

Campagne

Dit jaar komt ook de lichtshow The Hague Highlights terug. Verder wordt het Prinsjesontbijt aan de Lange Vijverberg herhaald en komt er een grote Hofvijvershow, een soort pubquiz in de openlucht met onderwerpen over de democratie.