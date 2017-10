Gemeente zoekt de mooiste beelden van 'Haags groen'

Den Haag werd op 20 september door een vakjury uitgeroepen tot de 'groenste stad van Nederland'. In dit kader organiseert de gemeente de foto- en filmwedstrijd 'Haags groen'. Inwoners worden opgeroepen om hun favoriete groene plek in de stad te filmen of te fotograferen, want 'de echte winnaars zijn de 500.000 Hagenaars die dagelijks van het groen in de stad genieten', aldus de gemeente.