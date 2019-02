Gemeentebelasting is een flink bedrag, maar Den Haag is relatief goedkoop

Het is weer even schrikken dezer dagen. Bij meer dan 260.000 Haagse huishoudens ploft er een bommetje op de deurmat in de vorm van een brief. Of u even honderden euro's wilt overmaken naar een rekening van de gemeente Den Haag, zo luidt de boodschap. Desnoods te betalen in maandelijkse termijnen.



Zeker voor huizenbezitters is de jaarlijkse belastingaanslag van Den Haag een pittige surprise. De eigenaar van een gemiddelde Haagse woning (waarde: 212.00 euro) moet dit jaar tussen de 510 en 563 euro euro neertellen. Huurders komen er beduidend gunstiger vanaf: zij zijn (afhankelijk van de gezinsgrootte) tussen de 234 en 288 euro kwijt.



Die lagere aanslag is een van de weinige voordelen die huurders tegenwoordig nog hebben ten opzichte van huiseigenaren. De Hagenaar met een koopwoning betaalt, buiten de niet onaanzienlijke afvalstoffenbelasting waarvoor huurders ook worden aangeslagen, ook nog een rioolheffing en onroerendezaakbelasting (ozb). In totaal is de woningbezitter dit jaar gemiddeld 3,25 procent meer aan belasting kwijt dan in 2018.