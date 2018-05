Gemeentedienst OCW 'in het geheim' op de schop

De vakbonden hebben vanmorgen spoedoverleg met Haags wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, personeel). Reden is de brandbrief over de reorganisatie bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW). ,,Wij wisten nergens van’’, zegt een ontstemde Martha Rotgers van FNV Overheid.

De vakbondsbestuurder is woest. Ze moest het nieuws over de reorganisatie uit deze krant vernemen. Verontruste ambtenaren klaagden afgelopen dinsdag over de wijze waarop de dienst op de schop wordt genomen.

In een brandbrief, die ook naar de verantwoordelijke wethouders is gestuurd, spreken zij van een ‘rigide, solistische en veel te gehaaste uitvoering’ door de algemeen directeur. ‘De dienst is van een open cultuur naar een angstcultuur gegaan’, schrijven ze in de brief. ‘Medewerkers hebben hier veel last van.’

Balen

Volgens FNV-bestuurder Martha Rotgers behoren de vakbonden vroegtijdig geïnformeerd en gehoord te worden over grote reorganisaties. En dat is niet gebeurd. ,,We hebben geregeld een informeel overleg met de gemeente. Daar zit deze algemeen directeur nota bene bij.’’

De reorganisatie waaraan sinds augustus wordt gewerkt kost geen banen, maar gaat wel 200 ambtenaren aan. Ze moeten allemaal een assessment doen en opnieuw solliciteren op een functie binnen de dienst OCW. En dat gaat allemaal erg snel. ,,Het lijkt er sterk op dat de regels, die bij zo’n organisatieverandering horen, niet worden nageleefd’’, stelt de FNV-bestuurder. ,,Ik denk dat de werkgever daar ook wel van zal balen’’, zegt ze over wethouder Baldewsingh.

Die wil nog niet reageren. ,,Ik wacht eerst het spoedoverleg af'', zei hij gisteren. Eerder stelde hij al wel graag in gesprek te gaan met de verontruste ambtenaren: ,,We betreuren het dat de zorgen kennelijk zo groot zijn dat ze deze brief hebben verstuurd.''

Vreemd

Rotgers vindt het bijvoorbeeld vreemd dat er bij de dienst al assessments zijn uitgevoerd, terwijl de ondernemingsraad nog een advies moet uitbrengen. Ze heeft sowiewo moeite met het gebruik van het middel ter beoordeling van de ambtenaren. ,,Er zijn er veel die al jaren bij de gemeente werken. Van hen weet je wat precies ze kunnen. En waarom moet iemand die acht maanden geleden een baan kreeg, nu wéér solliciteren?’’