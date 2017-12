Gemeentemuseum blij: 543.000 bezoekers dit jaar

De grote overzichtstentoonstelling van Piet Mondriaan was de kaskraker van het jaar. Volgens directeur Benno Tempel beleefde het museum dankzij Mondriaan ‘de beste zomer ooit’.



2017 was het jubileumjaar van kunststroming De Stijl. Precies 100 jaar geleden werd dit kunsttijdschrift opgericht met Piet Mondriaan, Bart van der Leck en Theo van Doesburg als belangrijke vertegenwoordigers. Een tentoonstelling waarin de relatie Van der Leck-Mondriaan centraal stond, opende in februari het landelijk themajaar. De Mondriaantentoonstellingen en activiteiten die volgden trokken in totaal 295.000 bezoekers, waarvan er 21 procent uit het buitenland kwamen.



Het recordjaar voor het Gemeentemuseum blijft 2015 met 574.000 bezoekers. Die kwamen toen vooral voor de tentoonstellingen van Mark Rothko en Anton Corbijn. Ook Escher in het Paleis, dat deel uitmaakt van het Gemeentemuseum, kan terugkijken op een goed 2017. Met 155.000 bezoekers was het daar drukker dan voorgaande jaren.