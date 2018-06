Gemeentemuseum ligt tijdelijk aan het strand

In de zalen van het Gemeentemuseum zijn drie zomerse tentoonstellingen te bewonderen. Er zijn werken te zien van kunstenaars die gecharmeerd én geïnspireerd zijn door de zee en het strand. Op deze manier wordt Scheveningen door het museum in het zonnetje gezet.



Dat is althans de bedoeling, maar met het onvoorspelbare en soms onstuimige weer van de afgelopen dagen was het even iets minder. Toch, zodra de zon weer doorbrak werd het strand onmiddellijk weer bevolkt.



,,Je ziet dat mensen het gezellig vinden. Toen het aan het begin van de week zulk lekker weer was, zat het helemaal vol", aldus Astrid Hulsmann, werknemer van het Gemeentemuseum.



Gistermiddag begon regenachtig - stormachtig zelfs. Maar in de loop van de middag namen een paar dappere zielen alweer plaats op het strandje, dat langzaam weer in glorie werd hersteld.



Een plons in het water, zoals bij een 'echt' strand, kan echter niet. ,,Baden in onze vijvers is helaas niet mogelijk, maar wie verkoeling zoekt, kan op het strand wel terecht voor drankjes, ijs en een zeemenu", aldus woordvoerder Gijs Meijer.



Het ministrand is van alles voorzien: ligstoelen, genoeg ruimte voor de kinderen om lekker in het zand te wroeten en een bar waar versnaperingen en verkoelingen kunnen worden gescoord.



