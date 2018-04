Gemeentemuseum wint internationale prijs met website over Mondriaan

Het Gemeentemuseum versloeg onder meer het Museum of Modern Art (MoMa) in New York in de categorie Art. ,,Het winnen van deze prijs toont aan dat Mondriaan niet alleen in Den Haag en Nederland maar ook wereldwijd in de harten is gesloten", reageert directeur Benno Tempel van het Gemeentemuseum. ,,Ik wil iedereen die de site heeft bezocht en op ons heeft gestemd hartelijk bedanken. Ook wil ik de makers van de website, het bureau DEPT, bedanken voor hun geweldige werk en hartelijk feliciteren met het winnen van de prijs.”



Het filmpje 'Netherlands Second' uit het programma Zondag met Lubach viel buiten de prijzen. De satirische introductie van Nederland voor de Amerikaanse president Donald Trump maakte kans op de prestigieuze prijs in de categorie Online film & video - Viral. De Used Car Commercial // 1996 Honda Accord werd door de jury als winnaar gekozen, terwijl de publieksprijs naar het filmpje Mean Tweets #11 ging van het Amerikaanse tv-programma Jimmy Kimmel Live.



De prijsuitreiking vindt plaats op 14 mei in New York.