Gemeenten in Haaglanden hoger beroep om zorgtarieven

Ruim twee weken geleden gaf de rechter een grote groep jeugdhulpinstellingen gelijk in hun klacht dat de nieuwe zorgtarieven in de Haaglandse jeugdhulp onredelijk zijn. De regiogemeenten moeten 'reële en kostendekkende' tarieven bieden, oordeelde de rechter onder meer.

Maar volgens de gemeenten is het vonnis op onderdelen 'onjuist, en moeilijk te begrijpen'. Ze vrezen dat er bij de inkoop van de jeugdzorg 'onduidelijkheden' zullen blijven bestaan en dus ook voortdurend terugkerende discussies over de zorgprijzen. Vandaar dat ze tegen de uitspraak in hoger beroep gaan. Ook stellen de tien samenwerkende gemeenten in de brief aan hun gemeenteraad dat het door het vonnis lastiger voor hen wordt om de kosten in de jeugdhulp te beheersen en om de miljoenentekorten terug te dringen.