Gemeenten trekken samen op voor behoud HMC Antoniushove en Bronovo

Volgens Bouw zijn de raad en het college het unaniem eens: er moet gekeken worden hoe HMC Antoniushove behouden kan blijven en hoe kan worden gezorgd dat in het Bronovo zo veel mogelijk voorzieningen blijven bestaan. ,,Ik voel een breed draagvlak om één ding te doen: heel duidelijk maken aan HMC en zorgpartijen dat in deze gemeente goede bereikbare zorg dichtbij huis bovenaan de agenda staat”, zei ze. ,,Voor inwoners zou het een groot verlies zijn als ofwel Antoniushove zou verdwijnen, ofwel allerlei functies in Bronovo komen te vervallen. Het is nogal wat als de inwoners van deze gemeente geen ziekenhuis meer in de buurt zouden hebben en helemaal naar het Westeinde in Den Haag moeten. Met name voor kwetsbare mensen die oud zijn of veel pijn hebben, voor mensen die geen vervoer hebben, of minima die weinig geld hebben om te reizen. Voor zorg zouden er geen drempels moeten zijn.”