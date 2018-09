Gemeenteraad buigt zich over prijsopdrijving huurwoning

Verwarde Syriër wilde een agent over balustrade van slaapkamer werpen

16:34 Het openbaar ministerie eist een celstraf van 14 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk, tegen een 20-jarige Syriër vanwege een aanval in zijn Rijswijkse woning op een politieman die kwam controleren of hij wel in orde was.