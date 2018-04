Gemeenteraad eist duidelijkheid over 'verdwenen' miljoenen

Deze week werd bekend dat het kennisinstituut, dat in 2011 werd opgericht, zijn deuren gaat sluiten. De kerntaak van het THIGJ was het uitvoeren van onderzoeken, maar uit reconstructies van de Volkskrant en de Groene Amsterdammer is gebleken dat het instituut 'geen tastbaar resultaat' heeft opgeleverd. Ook had het instituut binnen vijf jaar op eigen benen moeten staan. De Amerikaanse CEO Abi Williams deed echter te weinig aan fondsenwerving, terwijl de vele georganiseerde conferenties 'al gauw zo'n veertigduizend euro per keer kostten', zo vertelt een voormalig hoofd van een onderzoeksprogramma bij het instituut in De Groene Amsterdammer. En dit zou niet het enige zijn waar veel geld aan werd besteed: zo zou Williams een riant salaris van 227.000 euro verdienen en liet hij dagelijks kreeftensoep bezorgen vanuit het Carlton Hotel om de hoek. Bovendien zouden de werknemers zitten op bureaustoelen van maar liefst 3.000 euro.

Vragen

De fracties van de ChristenUnie/SGP, SP, Haagse Stadspartij, Partij van de Arbeid en GroenLinks laten weten 'verbijsterd' te zijn over de onthullingen en eisen nu duidelijkheid over de betrokkenheid van de gemeente bij het instituut. De partijen willen bovendien weten wat er precies met het Haagse belastinggeld voor het instituut is gebeurd, hoeveel dit precies was en of het nog kan worden teruggevorderd.



'Er is twintig miljoen gemeenschapsgeld over de balk gesmeten zonder dat tijdig en adequaat is ingegrepen. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht', aldus Peter Bos van de Haagse Stadspartij.



Ten slotte wordt een ander instituut, The Hague Security Delta, in de schriftelijke vragen genoemd. Ook hier zijn de afgelopen maanden twijfels verrezen over de ontvangen subsidies en behaalde resultaten. Volgens Maarten de Vuyst van GroenLinks vormt het schandaal 'een duidelijke reden om ons eens goed achter de oren te krabben of we in de toekomst geld moeten blijven vrijmaken voor dit soort organisaties.'