Gemeenteraad smacht naar duidelijkheid Amare en tips voor toekomstige bouwprojecten

Motorrij­der komt ten val in Haagse Koningstun­nel, weg richting Schevenin­gen enige tijd afgesloten

27 september Een motorrijder is maandagochtend ten val gekomen in de Koningstunnel in Den Haag. Hij liep daarbij lichte verwondingen op. Door het ongeval was de tunnel vanaf de Lekstraat, Rijnstraat en Bezuidenhoutseweg in de richting van Scheveningen enige tijd afgesloten.