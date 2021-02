Gemeenteraadslid Janneke leert jongeren een fijn lesje politiek op TikTok en gaat viral

Is TikTok enkel een social media platform waar jongeren dansjes op doen? Nee hoor, niet als het aan Janneke ligt. Janneke is gemeenteraadslid in Den Haag en daarnaast actief op TikTok. ,,Ik wil laten zien wat er in de politiek speelt. Landelijk, maar ook in Den Haag.’’

Sinds 2018 is Janneke gemeenteraadslid in Den Haag. ,,Daar houd ik me bezig met verschillende onderwerpen, zoals duurzaamheid, armoede en de zorg. Janneke zocht naar manieren om over te brengen waar zij mij bezig is. ,,Zoals iedereen zat ik veel thuis de laatste tijd en toen dacht ik: laat ik TikTok eens downloaden.’’



En dat platform beviel haar wel. ,,Je kunt meteen aan de slag. Je hebt niet veel volgers nodig om te beginnen. Als je maar dingen maakt die mensen interessant vinden’’, vertelt Janneke. En zo verscheen in januari haar eerste TikTok-video, waarin ze ‘rare’ woorden uitlegt die ze als lokaal politicus wel eens voorbij hoort komen.

Janneke bedenkt de onderwerpen voor haar video’s allemaal zelf. ,,Ik bedenk het on the spot, al heb ik wel ideeën in mijn hoofd.’’ Ook brengen de reacties onder haar video’s haar soms op een idee voor een volgende video. ,,Dan hebben mensen vragen en dan kan ik daar weer op voortborduren’’, vertelt Janneke.

Ondertussen zijn er al heel wat video’s te vinden op Janneke’s kanaal. Video’s waarin zij in één minuut inhoudelijk iets leerzaams deelt, maar ook video’s met handige tips in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Van misvattingen over daklozen in Nederland tot tips over op welke kandidaat je het beste kunt stemmen.

Inmiddels is Janneke tientallen TikTok-video’s en honderden volgers verder. ,,Er wordt goed op gereageerd. Ik krijg leuke reacties en vind het mooi om te zien dat er oprechte vragen gesteld worden’’, zegt Janneke.

Janneke vindt het goed om politieke onderwerpen aan te kaarten op TikTok. ,,Er zijn veel jongeren die niet op andere platformen zitten dan TikTok. Op deze manier krijgen ze toch mee wat er in de politiek speelt. Ik moedig het dan ook echt aan om een kijkje te nemen op het platform. Er is een wereld te winnen.’’

