Gemeentesecretaris legt na 1,5 jaar zijn functie neer

De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur voor het college van burgemeester en wethouders: een functie die volgens Hennephof hem niet op het lijf is geschreven. ,,Ik heb voor mezelf moeten vaststellen dat ik onvoldoende van meerwaarde kan zijn als adviseur voor het bestuur en dat de functie mij minder past dan ik had gehoopt”, laat Hennephof weten. ,,In gewone mensentaal: ik kan m’n ei er onvoldoende in kwijt.” Hij stopt per 1 juni.



Burgemeester Pauline Krikke noemt het 'ontzettend jammer’ dat Hennephof vertrekt. ,,Hij heeft zich vanaf dag een volop ingezet. Ik heb respect en begrip voor zijn besluit en dank hem voor zijn betrokkenheid bij onze stad. Ik wens hem alle succes in de toekomst.” Ook wethouder Rachid Guernaoui van personeel en organisatie blikt positief terug op de samenwerking. ,,Ik heb als verantwoordelijk wethouder prettig samengewerkt met Peter Hennephof. Hij heeft veel betekend voor de gemeentelijke organisatie. En dat in een periode die hectisch was, vanwege de wisseling van het oude college naar het huidige college. Daar dank ik hem zeer voor.”



Het is onduidelijk wat de toekomstplannen van Hennephof zijn.



