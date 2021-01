Gemist? 13 illegale gokkers opgepakt in Haags restaurant en pijnlijk stil in gesloten Moskee Annour

Illegaal gokken

De politie heeft gisteravond twaalf personen aangehouden op verdenking van illegaal gokken, witwassen en identiteitsfraude bij afhaalrestaurant Tandir Paviljoensgracht in Den Haag. ,,Ook werd er één persoon aangehouden nadat hij een poging deed in te rijden op een agent.”

Pijnlijk stil

Moskee Annour in het Haagse Vrederust is al weken gesloten op vrijdag vanwege corona. Imam Mohamed el Ouahdani vindt dat verschrikkelijk. ,,Maar we moeten volhouden. Dan komt het goed, Insjallah.’’

Zorgbonus

Chantal Möring (29) is laborante in het HagaZiekenhuis en een van de ziekenhuismedewerkers die voor hun harde werken in coronatijd de 1000 euro zorgbonus binnen hebben. Zij gaat hem uitgeven aan een praktische jas, anderen sparen voor een vakantie.

‘Je vergooit je toekomst’

De politie Delft heeft gisteren een 17-jarige jongen aangehouden. De tiener had een groot mes in zijn broekband en liep bij het zien van agenten direct de andere kant op.

Olympische zeilers gaan toch trainen

Heel Europa is inmiddels code oranje, waardoor niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Desalniettemin vertrekken de olympische zeilers deze week naar Lanzarote en staat het Topzeilcentrum in Den Haag leeg. Hoe zit dat precies?

Beledigende teksten over Monsterse wijkagent

De westlandse politie is op zoek naar vandalen die beledigende teksten over Monsterse wijkagent Ivan op een muur hebben gespoten met graffiti. ‘Een nieuw jaar starten de meeste mensen met goede voornemens en in ieder geval een positieve houding. Helaas waren er personen in Monster die dit jaar wat minder positief begonnen zijn’

Explosie Zoetermeer

De bewoners van de Hekelingenstraat in Zoetermeer zijn gisterochtend vroeg opgeschrikt door een harde knal. Meerdere ruiten sneuvelden en de voorgevel van een woning liep schade op, vermoedelijk door de ontploffing van vuurwerk. Dat meldt de politie vandaag. ‘Gelukkig raakte niemand gewond.’

Coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 3 januari.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

