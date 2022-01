Gemist? 19-jarige kreeg een euro per gelekt coronadossier en explosieve stijging aantal auto’s in Den Haag

Explosieve stijging aantal auto’s in Den Haag: hoe kan dat?

Het aantal auto’s is in Den Haag veel sterker toegenomen dan in andere grotere steden. In 2020 kwamen er 4500 auto’s bij, ruim twaalf per dag. Maar je komt dan ook nergens zo makkelijk aan een parkeervergunning als in Den Haag.

Bezorgproblemen PostNL veel groter dan gedacht

De problemen met de bezorging van brieven en andere poststukken in Den Haag blijken veel groter dan alleen in de wijk Benoordenhout. Honderden huishoudens daar hebben al drie weken geen post meer ontvangen. Maar nu blijkt het ook mis te gaan in andere gebieden. De ChristenUnie eist opheldering van de minister van Economische Zaken en Klimaat.

19-jarige kreeg een euro per gelekt coronadossier

Een 19-jarige jongeman uit Den Haag heeft honderden testgegevens van de GGD op het internet gedeeld. Begin 2021 maakte hij honderden foto’s van persoonsdossiers uit het systeem CoronIT waarin afgenomen coronatesten worden geregistreerd. Voor elke foto kreeg hij een euro.

Boze boeren met tractoren bij TU Delft als protest tegen eredoctoraat Frans Timmermans

Tientallen boeren op tractoren verzamelen zich voor de Aula van de TU Delft om te protesteren tegen de uitreiking van een eredoctoraat aan eurocommissaris Frans Timmermans.

Wendeline verdient amper met haar modezaak door lockdowns

Midden in de zoveelste lockdown is het een zure mededeling: huurverhoging. Horecabazen en winkeleigenaren, zoals Wendeline Veldhuis, balen er flink van. ,,Je hoopt dat je pandbaas zegt: we dragen dit samen. Maar hij laat compleet niks van zich horen.”

‘Ik heb echt weleens in mijn bed liggen malen hoor’

Even leek het alsof de gemoederen hoog op zouden lopen in Pijnacker: het was ‘wel spannend’ toen ze in 2015 de komst van 150 vluchtelingen uit Syrië in het voormalig tuindersdorp aankondigde. Maar een smet op haar blazoen heeft afzwaaiend burgemeester Francisca Ravestein (69) eigenlijk nooit gehad. Uniek in deze tijd. Wat was haar gouden formule?

Wel applaus voor ‘zorghelden’ maar gratis parkeren in wijk mogen ze niet; regen aan klachten buurt

Met een landelijk applaus vanaf balkons, creatieve spandoeken achter de ramen en een zorgbonus stond Nederland pal achter de zorghelden die zich drie slagen in de rondte werkten tijdens de coronapandemie. Maar toen ze gratis mochten parkeren in de Haagse woonwijken was het snel gedaan met de sympathie.

Man, 50+ en grijs? Iedereen mag fietsburgemeester worden

Gezocht in Den Haag: een nieuwe fietsburgemeester. Na twee jaar vindt de huidige, Marcel Kleizen, het mooi geweest. Hij stopt op zijn hoogtepunt. En maakt ruimte voor een enthousiaste opvolger. ,,Je moet geloven in de fiets als oplossing in de stad.”

Sjaak Polak wil met ADO Vrouwen de gevestigde orde aanvallen

ADO Den Haag Vrouwen zet vanaf vrijdagavond frontaal de aanval op de gevestigde orde van de Pure Energie eredivisie in. Voorwaarde volgens trainer Sjaak Polak is wel dat zijn jonge ploeg wel volwassener en zakelijker moet worden. ,,De verschillen met de topclubs zijn op het veld niet zo groot.”

