Gemist? 203 nieuwe besmettingen en corona-uitbraak bij Ipse de Bruggen in Nootdorp

Kermisfans vieren feest in ‘corona-hoofdstad’ Den Haag: minder druk, meer attracties

20 september Omdat de voorjaarskermis door de lockdown werd afgelast is tot en met 11 oktober toch nog een keer de Prinsjeskermis op het Malieveld. Met meer attracties dan ooit, en extra brede looppaden en overal richtingaanwijzers. Hoe bevalt kermis in coronatijd, met ook nog een piek in besmettingen in de regio Den Haag?