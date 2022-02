Gemist? 21 partijen en 495 op Haags stembiljet en ‘onderzochte’ moslims voelen zich in de steek gelaten

Meijendel gaat steeds meer op pretpark lijken

Platgetrapt helmgras, dieren die stikken in zwerfvuil en weekenden lang ronkende auto’s in een file door de duinen. Gevolgen van het pretpark dat natuurgebied Meijendel wordt, zegt Adriënne d’Engelbronner die samen met anderen probeert te redden wat er te redden valt van de natuur. ,,Voor onze kinderen en kleinkinderen.’’

Forum maakt geheime opnames op Haagse prikplek

Forum voor Democratie heeft in het geheim opnames gemaakt bij vaccinatielocaties van GGD Haaglanden. Het filmpje, dat onder meer in het oude Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag is gemaakt, laat volgens de partij misstanden zien bij het vaccineren van tieners. De GGD is woedend.

Delftse ‘onderzochte’ moslims voelen zich in de steek gelaten

Het was mogelijk discriminerend, illegaal en heeft enorme schade aangericht. Juristen maken gehakt van de werkwijze rondom een geheim onderzoek dat Delft en Zoetermeer in 2017 naar hun eigen inwoners hebben laten doen. ,,Dit past niet eens in een bananenrepubliek.”

Hagenaar (58) misbruikte jarenlang elk weekend zijn twee nichtjes

Als zijn twee nichtjes kwamen logeren, betastte hun oom J. de K. hen jarenlang in hun onderbroek. Voor dat misbruik eist justitie twaalf maanden cel voor de 58-jarige Hagenaar. ,,Ik heb ze alles gegeven en nu duwen ze mij de grond in.”

Forse impuls voor toerisme in Westland, steeds meer tuinders bereid deuren te openen voor bezoekers

Steeds meer tuinders zijn bereid de deuren te openen voor bezoekers. Deze trend signaleert marketingorganisatie Bezoek Westland. Hierdoor kunnen de komende jaren meer bezoekers in de kassen worden ontvangen. De ontwikkeling past in het toeristische beleid, dat de gemeente Westland de komende jaren verder wil versterken.

21 partijen en 495 kandidaten op Haags stembiljet

1 meter bij 70 centimeter, zo groot zal het stembiljet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag worden om alle namen een plekje te kunnen geven.

Eerbetoon Bolland & Bolland

Rob Bolland hoeft maar een paar stappen vanuit zijn huis te zetten en hij loopt tegen zijn eigen songtekst aan. Na Q65, de Golden Earring en Mariska Veres hebben nu ook Bolland & Bolland een eerbetoon in hun thuisstad. Het laatste lied van de Haagse broers is vereeuwigd op een muur in het Zeeheldenkwartier.

Inge en Britt doen mee aan het WK ijszwemmen: ‘Soms is het alsof je twee raketijsjes in je neus hebt’

Dapper kun je ze gerust noemen. Inge Wolfs (61) en Britt Kraaijevanger (29) uit Den Haag doen komend weekend in Polen mee aan het WK ijszwemmen. De twee waaghalzen strijden in een gemêleerd deelnemersveld bij een watertemperatuur van één graden Celsius om de felbegeerde titel.

Provincie zet deur op een kier voor duizenden woningen Bleizo

De nieuwe wijk Bleizo op de grens van Zoetermeer en Lansingerland loopt toch vertraging op. De provincie houdt voet bij stuk en verandert de bestemming van het bedrijventerrein voorlopig niet. Bovendien staan er op de locatie windmolens ingetekend.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.