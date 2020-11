Gemist? 69-jarige voetganger overlijdt door aanrijding met vrachtwagen en het Kerstrad gaat wel door

Explosie bij opslagbedrijf Shurgard in Rijswijk

Er heeft zojuist een explosie plaatsgevonden bij het gebouw van opslagbedrijf Shurgard aan de Diepenhorstlaan in Rijswijk. De deuren van een ingang naar de shop van Shurgard zijn zwaarbeschadigd.

69-jarige Hagenaar overleden bij aanrijding met vrachtwagen op Badhuiskade in Scheveningen

Een 69-jarige Hagenaar is vanmorgen om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Badhuiskade en de Jurriaan Kokstraat in Scheveningen. ,,Hulpverlening mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse.”

Ludiek plan om de bekende ijscoman Moes te helpen

De Haagse oldtimerliefhebber Marc Bruna heeft een ludiek plan bedacht om de bekende ijscoman Moes te helpen. Hij roept eigenaren van brom- en snorfietsen, die een ontheffing voor 40 dagdelen per jaar kunnen aanvragen, op om een van die dagdelen af te staan aan Moes.

Verdachte nieuwjaarsbrand Wateringse Veld hoort strafeis

Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de brandstichting in een parkeergarage aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag op nieuwjaarsdag, waarbij zes a zeven auto’s uitbrandden en bewoners van een appartementencomplex in blinde paniek moesten vluchten. Daarnaast zou de man een milde vorm van tbs moeten krijgen.

Delftse batterij moet wereld veroveren

Ze hebben het tij in elk geval mee. Komende jaren wordt een zeer forse toename verwacht van het aantal elektrische auto’s. Ook het aantal windmolenparken en zonnepanelen stijgt spectaculair. Daarmee groeit de behoefte om opgewekte energie tijdelijk op te slaan. Deze ontwikkelingen stimuleerden Colen en Moitzheim om werk te maken van het verbeteren van (auto)batterijen. Ze gingen aan de slag met een gepatenteerde uitvinding van hoogleraar Ruud van Ommen van de TU Delft.

Niet getreurd: het Kerstrad in Honselersdijk gaat dit jaar wel gewoon door

Corona heeft veel plannen in de war geschopt, maar de mannen van SV Honselersdijk laten zich niet kisten. Het traditionele Kerstrad dat elk jaar wordt georganiseerd door het Ministerie van Feest, trekt doorgaans zo’n vijf- tot zeshonderd enthousiaste bezoekers.

Valken Anton en Antonia hebben nieuwe webcam nodig om hun leven te delen met liefhebbers

De Rijswijkse valken Anton en Antonia hebben een nieuwe webcam nodig om hun leven in de toren van het oude stadhuis vast te leggen. Vogelliefhebbers zamelen geld in: 750 euro.

Burgemeester Bezuijen wil geen carbidschieters in Zoetermeer

Als het aan burgemeester Michel Bezuijen ligt wordt carbidschieten verboden in Zoetermeer. Het explosieve goedje wordt door knalliefhebbers gezien als alternatief voor het nu verboden vuurwerk, maar Bezuijen moet er niet aan denken dat melkbusdeksels door de straten vliegen.

Unieke buitenplaats uit de Gouden Eeuw wordt bedreigd door spoorlijn

De gedroomde lightrailverbinding tussen Den Haag Centraal, de Binckhorst, station Voorburg en Zoetermeer bedreigt een van de meest bijzondere buitenplaatsen van Nederland. Bij aanleg gaat het nieuwe spoor waarschijnlijk dwars door Huygens’ Hofwijck, de schitterende tuin van de 17de-eeuwse dichter en musicus Constantijn Huygens, destijds tevens de secretaris van de prinsen van Oranje.

Met de auto door de coronateststraat in Naaldwijk, capaciteit is verdubbeld

De coronateststraat van GGD Haaglanden in Naaldwijk is flink veranderd afgelopen weekend. Over de portakabin zijn tenten heen gebouwd, zodat het nu een ‘drive in’ is. De testlocatie is letterlijk vergroot, maar ook figuurlijk. Voorheen konden er 200 testen worden afgenomen, maar vanaf vandaag is dat 400.

Bijzondere geste voor afgebrande kringloopwinkel: gratis onderdak in voormalig restaurant

De door brand dakloos geraakte kringloopwinkel in Hoek van Holland verhuist tijdelijk naar het voormalige gebouw van restaurant Unicum aan de Strandweg. Dat brandde zelf ook een keer af. ,,Dit is een van de ergste dingen die je kunt meemaken.’’

Haags Historisch Museum opent expo over impact corona in Den Haag

Midden in de tweede coronagolf legt het Haags Historisch Museum de laatste hand aan een tentoonstelling over de impact van het virus op de Hofstad tijdens de eerste periode dat het de bevolking in de greep had. Vanaf 3 december laat de expositie volgens een woordvoerder zien ‘wat het virus met Den Haag deed, hoe de stad eerst tot stilstand kwam en vervolgens weer de draad oppakte en leert leven met alle opgelegde beperkingen’.

