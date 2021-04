Gemist? Acht mensen opgepakt bij ‘drugshuis’ en Hagenaar blaast iconisch Café Banka nieuw leven in

Saoedische parel in Statenkwartier heeft zijn glans verloren

In de achtertuin van het World Forum, Europol en het Joegoslavië-tribunaal en aan de rand van het beschermd stadsgezicht van het Statenkwartier staat villa De Kempenaer langzaam weg te kwijnen. Vergane glorie aan de voorkant en inmiddels zelfs een ingestorte gevel aan de achterkant. Eigenaar Saoedi-Arabië lijkt zich er niet om te bekommeren.

Meldingen over Haags ‘drugshuis’ leiden naar aanhouding van acht mensen

De politie heeft gisteravond acht mensen aangehouden op verdenking van drugshandel vanuit een woning in de Spaarnestraat in Den Haag. Er waren meerdere meldingen over de handel en het gebruik van de verdovende middelen gedaan, aldus de politie.

Thomas van Thiel zeilt wereld rond tijdens corona

De halve wereld zit vanwege de coronacrisis op slot. En toch gaan Thomas van Thiel (34) en zijn vriendin Lovisa Oosterhof (29) nog gewoon op wereldreis. Na drie jaar klussen aan hun boot wil het stel samen met Khalid M Ibrahim (36) de wereld rondzeilen. ,,Natuurlijk is het spannend’, zegt Van Thiel. ,,Maar we wilden niet nog een jaar wachten.’’

Ze kwamen naar Nederland voor beter leven, maar raakten gevangen in slechte arbeidsomstandigheden

Loannis en Alexandra kwamen naar Nederland voor een beter leven, maar werden uitgebuit en voelen zich ‘gevangen’ door hun werkgevers. Eerst in een Tilburgs restaurant en daarna bij een ’s-Gravenzandse tuinder. „Ik heb spijt dat ik ooit naar Nederland ben gekomen.”

Hagenaar Michael blaast iconisch Café Banka nieuw leven in

Horecaman en Hagenaar Michael Branth (45) heeft zijn droom voor elkaar: Café Banka in de Bankastraat uitbaten. Na het droevige einde vorig jaar van het iconische café toen de diep betreurde uitbaatster Nel Schaap overleed en volgens haar man Peter ‘de ziel er uit’ was, heeft Branth zijn zinnen erop gezet.

Strongman Angelo wil maar één ding: 200 kilo tillen voor zijn overleden vader

Krachtpatser Angelo van der Pas (28) weet één ding zeker: in juni moet en zal hij de eerste Nederlandse ‘strongman’ zijn die 200 kilo met gestrekte armen boven zijn hoofd kan tillen. De Delftenaar zal de beproeving in juni moeten afleggen zonder zijn allergrootste fan. ,,Mijn vader is in augustus overleden aan zijn hartziekte, dus ik zamel tegelijk ook geld in voor de Hartstichting. Ter ere van hem.”

Politie rukt uit naar woning na melding van geluidsoverlast

Acht mensen zijn gisteravond door agenten uit een woning aan de Van Drieststraat in Den Haag gehaald. Dit gebeurde nadat de politie was gealarmeerd over een mogelijk feestje dat veel overlast veroorzaakte, meldt calamiteitensite District8. Volgens de persoon die de politie had gebeld, zou een van de aanwezigen een vuurwapen bij zich hebben.